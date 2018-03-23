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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по Восточной Гуте, в результате которых якобы погибли 37 жителей. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в пятницу.

Как сообщали ранее западные СМИ со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, якобы 37 гражданских погибли в ходе авиаударов ВКС России, нанесенных ночью по населенному пункту Арбил в Восточной Гуте. Причем "Белые каски", в свою очередь, заявили, что удар был нанесен зажигательными бомбами.

"Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и тем более не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов. Сообщения, распространяемые мошенниками на человеческом горе - "Белыми касками", а также британской так называемой Обсерваторией по правам человека в Сирии, - заведомая ложь", - сказали в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, опросы сотен жителей Восточной Гуты, вышедших в безопасные районы при содействии российского Центра примирения, показали, что так называемые представители "Белых касок" действуют только в районах, подконтрольных террористам "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ). В министерстве добавили, что никакой помощи от "касок" жители Восточной Гуты никогда не получали. Это подтверждают и представители группировок вооруженной оппозиции, принявшие решение выехать из этого района в зону деэскалации Идлиб.

"Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на "Белых касок" в очередной раз вызывает недоумение", - заключили в военном ведомстве.