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Минобороны России обвинило перебежчика и автора книги о "Новичке" в пособничестве терроризму
21 марта 2018, 19:24 • 26 • В мире
Газ "Новичок" можно создать на специальном оборудовании, используя опубликованную формулу, заявили в Минобороны.
Россия рассматривает описание химических формул и процесса синтеза отравляющего вещества, изложенное в публикации Вилом Мирзаяновым, как акт пособничества терроризму.
В Минобороны РФ заявили, что газ "Новичок" можно создать на специальном оборудовании, используя опубликованную формулу. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты МО РФ Игорь Кириллов, выступая на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей, отметил, что в книге Мирзаянова "Государственные секреты, хроники инсайдеры" о российской программе химоружия была изложена не только формула, но и процесс синтеза отравляющих веществ.
Он пояснил, что специалист, обладающий определенными познаниями в химии, а также имеющий соответствующее оборудование и химические элементы, руководствуясь формулой из данной книги, мог без "особого труда получить сильно действующее боевое отравляющее вещество".
При этом, отметил Кириллов, сам Мирзаянов отмечал, что "отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" более чем в 10 раз смертельнее всех известных и ранее разработанных веществ".
"Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации В. Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.
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