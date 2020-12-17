Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе

В Минобороны России прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что слова главы правительства Армении не соответствуют действительности.

Сообщение об окружении миротворцев прозвучало в интервью Пашиняна армянскому подразделению радио "Свобода". Он заявил, что российских военных якобы взяли в кольцо на участке сёл Хин-Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня, - гласит ответ Минобороны России.

В ведомстве добавили, что российская сторона поддерживает непрерывный контакт с генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении. Это позволяет предотвращать любые возможные инциденты.

Напомним, что пока Пашинян раздаёт интервью спонсируемым из-за рубежа СМИ, в столицы Армении не прекращаются акции с требованием о его отставке. Армяне считают, что он несёт личную ответственность за поражение в Карабахе.