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Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
17 декабря 2020, 00:45 • 128 • Политика
Минобороны опровергло сообщения об окружении российских миротворцев в Карабахе, о котором сообщил премьер Армении Пашинян.
В Минобороны России прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что слова главы правительства Армении не соответствуют действительности.
Сообщение об окружении миротворцев прозвучало в интервью Пашиняна армянскому подразделению радио "Свобода". Он заявил, что российских военных якобы взяли в кольцо на участке сёл Хин-Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
В ведомстве добавили, что российская сторона поддерживает непрерывный контакт с генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении. Это позволяет предотвращать любые возможные инциденты.
Напомним, что пока Пашинян раздаёт интервью спонсируемым из-за рубежа СМИ, в столицы Армении не прекращаются акции с требованием о его отставке. Армяне считают, что он несёт личную ответственность за поражение в Карабахе.
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