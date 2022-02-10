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Минобороны России: Из Сирии в Европу, США и Канаду по поддельным паспортам бегут экс-боевики ИГ*

10 февраля 2022, 05:05  •  23 • Политика
В Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии рассказали о бегстве бывших боевиков ИГИЛ* в Европейский Союз, США и Канаду. Сведения об этом имеются на сайте Минобороны России.
Из Сирии бегут амнистированные при поддержке Вашингтона экс-боевики ИГИЛ*. Ранее они пребывали в контролируемых курдами колониях и тюрьмах на территории Заевфратья.
По информации Минобороны, бывшие террористы бегут в страны ЕС, а также в Соединённые Штаты и Канаду с помощью фальшивых паспортов. При этом в "липовых" документах имеются отметки о получении виз.
*ИГИЛ, ИГ (Исламское государство) – террористическая организация, запрещённая в России.

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