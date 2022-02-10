Минобороны России: Из Сирии в Европу, США и Канаду по поддельным паспортам бегут экс-боевики ИГ*

В Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии рассказали о бегстве бывших боевиков ИГИЛ* в Европейский Союз, США и Канаду. Сведения об этом имеются на сайте Минобороны России.

Из Сирии бегут амнистированные при поддержке Вашингтона экс-боевики ИГИЛ*. Ранее они пребывали в контролируемых курдами колониях и тюрьмах на территории Заевфратья.

По информации Минобороны, бывшие террористы бегут в страны ЕС, а также в Соединённые Штаты и Канаду с помощью фальшивых паспортов. При этом в "липовых" документах имеются отметки о получении виз.

*ИГИЛ, ИГ (Исламское государство) – террористическая организация, запрещённая в России.