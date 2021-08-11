Минобороны России и Пентагон прокомментировали разговор министров

В ведомствах указали, что разговор глав военных ведомств был посвящён итогам консультаций по стратегической стабильности.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. В военном ведомстве России уточнили, что беседа состоялась после проведённых консультаций по стратегической стабильности. Министры в своём разговоре обсудили итоги таких консультаций.

В Минобороны также указали, что поднимались вопросы и глобальной, и региональной безопасности.

В сообщении Пентагона не преминули напомнить о состоявшейся ранее встрече делегаций России и США. Как уточнили представители американской стороны, целью звонка была поддержка открытости и усилий по снижению рисков "вслед за возобновлением 28 июля в Женеве диалога РФ - США".

На той встрече делегации двух стран обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. В МИД России отмечали, что переговоры были конструктивными и США не навязывали свою позицию.