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Минобороны России готово к сотрудничеству с США

18 июля 2018, 02:39  •  41 • В России

На встрече в Хельсинки, напомним, главы России и США затрагивали в том числе и вопросы военного сотрудничества, координации борьбы с терроризмом и судьбу двусторонних договоров.

- Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки, - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. - Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности.

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