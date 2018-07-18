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Минобороны России готово к сотрудничеству с США
18 июля 2018, 02:39 • 41 • В России
На встрече в Хельсинки, напомним, главы России и США затрагивали в том числе и вопросы военного сотрудничества, координации борьбы с терроризмом и судьбу двусторонних договоров.
- Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки, - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. - Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности.
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