Министерство обороны России двумя пусками оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" наказало нацистов в Запорожье.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, украинские боевики ночью 18 марта с северного направления юго-восточной окраины Запорожья (эта территория полностью контролируется украинскими нацбатами) нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.

ПВО России отразила ракетную атаку украинских боевиков. При этом в целях пресечения ракетных атак и защиты жителей Украины от новых провокаций боевиков пусковые установки украинских нацистов были уничтожены двумя ракетами комплекса "Искандер".