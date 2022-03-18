Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Новый командующий войсками Украины. Кто такой генерал Эдуард Москалёв
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Главная / Политика

Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье

18 марта 2022, 14:10  •  285 • Политика
Министерство обороны России двумя пусками оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" наказало нацистов в Запорожье.
Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, украинские боевики ночью 18 марта с северного направления юго-восточной окраины Запорожья (эта территория полностью контролируется украинскими нацбатами) нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.
ПВО России отразила ракетную атаку украинских боевиков. При этом в целях пресечения ракетных атак и защиты жителей Украины от новых провокаций боевиков пусковые установки украинских нацистов были уничтожены двумя ракетами комплекса "Искандер".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


285
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не стыдно"
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2022, 16:55
Рамзан Кадыров раскрыл главную цель своих бойцов на Украине
15 марта 2022, 09:10
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
16 марта 2022, 17:15
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
16 марта 2022, 02:05
"Это ловушка!": Британец призвал иностранных наёмников держаться подальше от Украины
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.