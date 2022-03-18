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Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
18 марта 2022, 14:10 • 285 • Политика
Министерство обороны России двумя пусками оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" наказало нацистов в Запорожье.
Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, украинские боевики ночью 18 марта с северного направления юго-восточной окраины Запорожья (эта территория полностью контролируется украинскими нацбатами) нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.
ПВО России отразила ракетную атаку украинских боевиков. При этом в целях пресечения ракетных атак и защиты жителей Украины от новых провокаций боевиков пусковые установки украинских нацистов были уничтожены двумя ракетами комплекса "Искандер".
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