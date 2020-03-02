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Минобороны России: Безопасность турецких F-16 не гарантируем

02 марта 2020, 12:35  •  42 • Война
Внимание всего мира приковано к событиям в Сирии, где стремительно нарастает противостояние России и Турции — стран с одними из крупнейших армий на планете. Правда, в этой ситуации отделить истину от вымысла (точнее, от искусно сконструированных фейков) бывает крайне сложно.
Только за последние дни враждующие стороны обменялись несколькими выпадами. Турецкие СМИ, например, обвинили Сирию в обстрелах расположений турецкой армии при поддержке с воздуха российской авиацией. Российские СМИ в ответ сообщили о массовых обстрелах турецкими военными самолетов России, патрулирующих небо над провинцией Идлиб.
Если сосчитать все подобные сообщения, то «сбиты» несколько турецких беспилотников Anka, два сирийских самолета и российский истребитель Су-24. Все стороны эти сообщения опровергают.
В воскресенье вечером Минобороны России распространило заявление: в связи с закрытием Сирией воздушного пространства над провинцией Идлиб, РФ не гарантирует Турции безопасность полетов военной авиации. То есть, турецкие истребители F-16 могут быть сбиты в любой момент.
Ситуация накаляется быстро. Напряженно ждут вестей с сирийского фронта в российской и турецкой туриндустрии, которая может снова (как уже было в 2015/2016 годах) оказаться жертвой военных и геополитических маневров.
В напряжении и экспортеры, которые боятся возможности закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы, через которые из черноморских портов поток нефтяных танкеров и зерновозов идет в Средиземное море.
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На этом фоне Турция открыла границу для беженцев. Толпы мигрантов хлынули в Европу. Таким образом Анкара пытается заставить Евросоюз оказать давление на Россию.
О том, что же сегодня происходит на Ближнем Востоке, «Свободная пресса» поговорила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН профессором Михаилом Рощиным.
«СП»: — Михаил Юрьевич, Турция объявила, что не может совладать с потоком сирийских беженцев, и открыла для них границу с Евросоюзом. В Грецию и Болгарию уже выехало около 80 тысяч человек. Чем это чревато для Европы?
— Полагаю, новый поток беженцев, подобный тому, что был несколько лет назад, сейчас в Европу уже не хлынет. Но заявление об открытии границ, как мне кажется, это такой способ для Анкары надавить на Евросоюз, чтобы заручиться его поддержкой.
Возьмите США и НАТО. На словах, конечно, они будут поддерживать Турцию, но если дело все же дойдет до новой российско-турецкой войны, реальную военную поддержку ей вряд ли окажут. Хотя, я уверен, что до войны дело все же не дойдет. К тому же, напоминаю, планируется провести в Москве 5 марта встречу Путина и Эрдогана, на которой они попытаются достичь компромисса.
«СП»: — А зачем Трамп поддерживает Эрдогана, которого еще недавно он клял? В пику Путину?
— Поддержал, еще раз повторюсь, лишь на словах поддержал, но вмешиваться активно вряд ли будет. У Трампа скоро выборы, и он старается заработать себе имидж миротворца. Он даже с талибами* на мировую пошел.
«СП»: — Турецкие военные сейчас громко бряцают доспехами. А, как полагаете, велика ли вероятность того, что Анкара закроет проход через Босфор для российских военных и торговых кораблей?
— Это возможно только при резком нарастании противостояния двух стран. Пока я бы все же говорил о контролируемой и Россией, и Турцией эскалации. Никто из двух сторон не хочет, чтобы соперничество наших стран вышло из-под контроля.
«СП»: — Экономических санкций, как было в 2015 году, не будет?
— Да, у обеих наших стран есть масса рычагов, чтобы повлиять на партнера. Например, Турция может давить на нас через уменьшение отбора газа из «Турецкого потока», а у России — через ограничения турпотока. Экономическое оружие очень мощное, но я все же надеюсь, что дело так далеко не зайдет, что его придется использовать.
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Игра амбиций налицо, но обе стороны прекрасно понимают, что экономические связи в последнее время стали настолько тесными, что ставить их под угрозу никто не захочет. Вот и сотрудников «Спутника» в Турции после задержания быстро освободили. Не стали нагнетать страсти.
Кроме того, я напомню еще об одном важном обстоятельстве. Считается, что во время попытки госпереворота в 2016 именно спецназовцы России успели эвакуировать Эрдогана в отель Casa De Maris незадолго до штурма отеля Grand Yazici Club Turban, где ранее он находился. И те 8−10 управлявшихся агентами ЦРУ боевых групп путчистов яростно ударили в пустоту.
Эрдоган после этого благодарил Путина за спасение жизни. Такое не забывается.
«СП»: — На фоне обострения российско-турецких почему-то ничего не слышно о позиции Ирана, который также поддерживает режим Асада. Почему?
— Иран пока не вмешивается в конфликт в Идлибе, поскольку не заинтересован в ухудшении ирано-турецких отношений. Особенно с учетом того, что он и так находится в международной изоляции. При этом, замечу, иранский президент Хасан Роухани уже призвал к скорейшему проведению саммита России, Турции и Ирана по Сирии.
*"Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.
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