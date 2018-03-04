Минобороны РФ: ситуация в Восточной Гуте напряженная

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Обстановка в Восточной Гуте остается напряженной, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов", - сказал Евтушенко.

По его словам, за прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 24 мины. "Есть разрушения и пострадавшие", - подчеркнул генерал.

Евтушенко также сообщил, что ни один мирный житель не смог выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гуте во время объявленной шестой гуманитарной паузы.

"С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие очередная - уже шестая по счету - "гуманитарная пауза"... Тем не менее, несмотря на принятые меры, сегодня в очередной раз никто из мирных жителей не смог покинуть анклав", - сказал Евтушенко.