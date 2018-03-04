Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В «Нафтогазе» заявили, что закупки газа в Европе оказались в 4 раза дороже, чем ...
Дружественный подвох
Звягинцев упустил "Оскара" из-за "Фантастической женщины"
Трамп и Мэй: Путин должен уговорить Асада не трогать боевиков
Главная / Политика

Минобороны РФ: ситуация в Восточной Гуте напряженная

04 марта 2018, 22:24  •  144 • Политика

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Обстановка в Восточной Гуте остается напряженной, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов", - сказал Евтушенко.

По его словам, за прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 24 мины. "Есть разрушения и пострадавшие", - подчеркнул генерал.

Евтушенко также сообщил, что ни один мирный житель не смог выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гуте во время объявленной шестой гуманитарной паузы.

"С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие очередная - уже шестая по счету - "гуманитарная пауза"... Тем не менее, несмотря на принятые меры, сегодня в очередной раз никто из мирных жителей не смог покинуть анклав", - сказал Евтушенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

144
Источник
Похожие новости
05 марта 2018, 00:24
Трамп и Мэй: Путин должен уговорить Асада не трогать боевиков
04 марта 2018, 01:39
Порошенко отрёкся от Креста
04 марта 2018, 11:24
Газ есть: В Еврокомиссии подтвердили, что перебоев в транзите из России через Украину нет

Загрузка...
05 марта 2018, 04:54
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
04 марта 2018, 04:54
Трамп: американские СМИ - посмешище во всем мире и вообще сумасшедшие
04 марта 2018, 11:24
ПРО ввели: США развернули против России 400 "дырявых зонтиков"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 марта 2018, 00:54
"Добить" США: Посольство России предложило американцам выбрать название для суперракеты
01 марта 2018, 21:39
"С Россией лучше не связываться" - в США серьезно отнеслись к обзору супероружия Путина
04 марта 2018, 08:09
Время платить по историческим счетам
27 февраля 2018, 14:24
Экономист из России на страницах укросми требует лишить русских хоккеистов медалей
01 марта 2018, 03:24
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
27 февраля 2018, 07:54
Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями
02 марта 2018, 23:39
Не Россия: Премьер-министр Украины нашёл виновного в газовом кризисе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.