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Минобороны РФ рассказало о мерах, которые были предприняты после обстрела базы Хмеймим

05 января 2018, 00:24  •  391 • В России

Эта новость, появившаяся ранним утром 4 января, вводила в ступор: на российской авиабазе Хмеймим произошло ЧП. Причем, одно из самых серьезных за 2,5 года проведения военно-воздушной операции России в Сирии. Газета «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила, что 31 декабря на нашу авиабазу напали боевики. В результате были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, более 10 военных могли получить ранения.

Ближе к полудню на эту информацию отреагировали в Минобороны.

- Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — говорилось в официальном заявлении Минобороны.

При этом в ведомстве подтвердили сам факт обстрела. Как сообщили в Минобороны, 31 декабря «мобильная диверсионная группа» террористов атаковала военную базу из минометов, погибли двое военнослужащих. Ведутся поиски причастных к обстрелу исламистов, сирийские силовики усилили охрану территории, прилегающей к аэродрому Хмеймим после атаки радикалов, отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало, что 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама упал российский вертолет Ми-24. Причина - техническая неисправность. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы, но выжил.

По официальным данным Министерства обороны, за время проведения операции в Сирии в результате военных действий погиб 41 российский военнослужащий.

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