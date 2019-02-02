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Минобороны РФ опубликовало снимки завода, где США разрабатывают новые ракеты средней дальности

02 февраля 2019, 21:39  •  130 • В России

Европа сейчас находится в настоящем шоке после слов Путина об ответе России на объявление США о прекращении действия Договора о РСМД. Президент России заявил о зеркальном ответе нашей страны и выходе РФ из Договора. А также поручил «приземлить» крылатые ракеты «Калибр» (то есть озаботиться разработкой варианта наземного базирования, что было запрещено Договором), а также разработкой гиперзвуковой ракеты средней дальности тоже в варианте наземного размещения.

Понятно, что такое решение было принято не спонтанно, а в результате многосторонних анализа и обсуждения сложившейся ситуации. На той же встрече, где обсуждалась эта проблема, министр обороны Сергей Шойгу заявил, обращаясь к главе государства: «Владимир Владимирович, несмотря на размытость формулировок, для нас очевидно, что помимо открытого НИРа (научно-исследовательских работ) по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора. Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет».

Минобороны РФ опубликовало снимки завода, где США разрабатывают новые ракетыФото: Министерство обороны РФ

Чуть позже Министерство обороны России выступило с заявлением, которым конкретизировало прозвучавшие на совещании слова министра обороны.

- В Вашингтоне еще за 2 года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности, - говорится в этом официальном сообщении. - Так, по имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации «Raytheon» в городе Тусон, штат Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

Позже военное ведомство опубликовало фотографии этого завода. Что же это за такое предприятие в городе Тусон? У наших военных есть ответ и на этот вопрос. Это «крупнейшее многопрофильное предприятие ракетно-космической области США, выпускающее практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности». То есть, те самые, чье производство было запрещено еще действовавшим на тот момент международным Договором о РСМД.

- В результате за два последних года площадь завода увеличилась на 44 процента – с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2000 человек, - говорится в заявлении Минобороны РФ. – Практически одновременно с началом производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая – «на разработку наземной ракеты средней дальности».

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- Таким образом, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора, - заключают в Министерстве обороны России.

Отдельно хочется остановиться на том, что выход США из Договора о РСМД не стал для Москвы сюрпризом. Это прогнозировалось военными аналитиками задолго до того, как Дональд Трамп озвучил свои намерения в отношении этого Договора. А, значит, Россия имела возможность начать готовить свой ответ также загодя. И вполне вероятно, что он находится в заключительной стадии готовности. А то и вовсе уже готов.

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