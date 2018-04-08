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Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в Думе

08 апреля 2018, 11:24  •  77 • Политика

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Об этом заявил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как отметил Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - сказал генерал.

Генерал отметил, что в воскресенье начинается операция по выводу из Думы непримиримых боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции. Он добавил, что это "излюбленная Западом тема".

Евтушенко также сообщил, что гуманитарный коридор в Эль-Вафидин, который нужен для безопасного выхода из Думы, продолжает работу.

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