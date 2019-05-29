Минобороны рассекретило "ракетную" универсальность новых Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к запуску серийного производства российского истребителя пятого поколения Су-57. Первый борт передадут ВКС России уже в этом году. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

Он подчеркнул, что ведомство удовлетворено готовностью предприятия к серийному производству Су-57. Прямо на предприятии КнААЗ Криворучко провел совещание, обсуждалась в первую очередь подготовка к контрактации серии.

Уже в 2020 году военные получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.

Криворучко отметил, что КнААЗ постоянно работает над модернизацией данной машины, учитывая в том числе сирийский опыт. Так, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиационных ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", обеспечивая универсальность борта.