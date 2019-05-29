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Минобороны рассекретило "ракетную" универсальность новых Су-35С
29 мая 2019, 09:24 • 52 • Политика
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил завод, где выпустят новый Су-35С. При этом представитель ведомства отметил, что на КнААЗ продолжают работать над модернизацией истребителя, и рассекретил, что она движется в сторону "ракетной" универсальности для этого типа самолётов.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к запуску серийного производства российского истребителя пятого поколения Су-57. Первый борт передадут ВКС России уже в этом году. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
Он подчеркнул, что ведомство удовлетворено готовностью предприятия к серийному производству Су-57. Прямо на предприятии КнААЗ Криворучко провел совещание, обсуждалась в первую очередь подготовка к контрактации серии.
Уже в 2020 году военные получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Криворучко отметил, что КнААЗ постоянно работает над модернизацией данной машины, учитывая в том числе сирийский опыт. Так, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиационных ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", обеспечивая универсальность борта.
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