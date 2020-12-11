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Минобороны раскрыло заговор Запада против российской вакцины
11 декабря 2020, 11:50 • 98 • Политика
Кремль располагает данными об информационной кампании, призванной не допустить распространение "Спутника V" в мире
Зарубежные страны принимают попытки по дискредитации российского препарата против коронавируса "Спутник V", для чего были выделены необходимые средства. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ 11 декабря.
По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, российская сторона располагает детальной информацией о размере выделенных средств и ресурсов для кампании Запада. В Сети готовится выпуск псевдоаналитики, которая появится на русскоязычных интернет-ресурсах. В "расследованиях" будет содержаться информация, полученная от неких очевидцев, утверждающих об опасности российского препарата, либо о массовых отказах от процедуры прививания в рядах военнослужащих армии РФ.
Представитель военного ведомства добавил, что волна информационного саботажа не сможет повлиять на эффективность российских разработок, как и не окажет содействие повышению качества зарубежных аналогов, передает "Интерфакс".
Конашенков добавил, что "Спутник V" поступает в ряды вооруженных сил РФ. К организации испытаний и разработке привлекались специалисты военного ведомства, поэтому, учитывая соблюдение принципа добровольности, отказов среди военнослужащих не выявлено.
Ранее в медиа появилась информация о том, что Запад готовит провокацию, призванную не допустить "моральное доминирование" России после разработки противовирусного препарата "Спутник V". Отмечалось, что дискредитация лекарства пройдет в виде публикаций информации о смертях высокопоставленных лиц и детей после вакцинации.
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