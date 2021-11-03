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Минобороны: "Белые каски" готовят новый удар по Дамаску
03 ноября 2021, 22:45 • 120 • Политика
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии, заявили в Минобороны. Новый информационный удар, таким образом, будет нанесён по Дамаску.
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о подготовке организацией "Белые каски" провокации в сирийской провинции Идлиб. "Каски" намерены убедить мировое сообщество в нанесении удара по мирным людям, свалив ответственность за происходящее на Дамаск.
Отдельная часть постановки - работа средств массовой информации. Чтобы осветить происходящее, планируется привлечь англоязычные издания, чьи журналисты уже прибыли в Идлиб.
Добавим, для "Белых касок" такие провокации - привычная работа. Так, в июле этого года готовилась якобы химическая атака в Сирии. Мероприятие" должно было состояться в день инаугурации президента Сирии.
К провокациям следуте относиться серьёзно, поскольку "документальные" фильмы НКО, финансируемой за счёт Госдепартамента, уже дважды становились формальным поводом для нанесения ракетного удара США по объектам армии Сирии.
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