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Минобороны провело экстренные сборы командиров ВСУ, а главком сухопутных сил Сирский доложил о готовности к боям в городах

11 марта 2021, 15:00  •  142 • Украина
Нарастает эскалация у линии разграничения. Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сообщил о готовящейся Киевом мобилизации – в течение суток украинское командование намерено поставить под ружьё до 30 тысяч новобранцев. «С мест сообщают – что-то странное происходит в украинских военкоматах, – делится наблюдениями киевский телеведущий Максим Назаров. – Вызывают даже тех, кто по возрасту под призыв не подходит, и сообщают, что может быть объявлена мобилизация, мол, не вздумайте скрываться!»
Вчера завершились экстренные полевые сборы командиров ударных подразделений ВСУ – 28 ОМБР, 56 ОМПБР, 40 и 43 ОАБР, 38 ЗРП, 131 ОБР, 7 отдельного полевого узла связи, 16 отдельного полка оперативного обеспечения, 19-й ракетной бригады и 31 отдельного ремонтно-восстановительного полка. А сегодня главком сухопутный войск Сирский и главком ВСУ Хомчак отчитались о готовности начать боевые действия в городских условиях. Оказывается, с 2015 года инструкторы НАТО подготовили на украинских базах 19000 бойцов – специалистов в ведении боя в городских условиях. Из них 16000 уже мобилизованы и готовы применить знания на практике, – доложил Сирский. Этого вполне достаточно, – подхватил Хомчак, – чтобы начать операцию (какую именно, он при этом не уточнил). «На каких улицах они воевать собрались?! – недоумевает депутат Кузьмин. – На донецких, луганских или севастопольских? Для чего объявили подготовку к мобилизации – в течение суток? К войне готовятся?» Именно так, – подтверждает полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. «Украина готовится к эскалации конфликта. Нужно готовиться к худшему развитию событий».
Более конкретно высказался военный корреспондент Дмитрий Стешин: «Завтра Украина будет возвращать Крым. Очень спешат, заседание СНБО перенесли с пятницы на четверг». На самом деле, – разъяснил военкор, – «это сделано под заход противоминной турецко-румынско-испанской эскадры в Одессу. Четыре тральщика». В пятницу корабли НАТО должны убраться восвояси, но в свете неожиданно нагрянувших во Львов польских и британских военных (группа около ста человек), не факт, что они не задержатся. Больше, конечно, похоже на провокацию, чем на подготовку к наступлению. Тем не менее, у одной из сторон конфликта однажды могут сдать нервы, и тогда-то всё и начнётся.

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