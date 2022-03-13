|
Минобороны предоставило новый отчёт о ходе спецоперации на Украине: 5 главных пунктов
13 марта 2022, 20:25 • 224 • Политика
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков озвучил новый отчёт ведомства о ходе спецоперации на Украине. Представляем пять его главных пунктов.
"Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наёмников будет продолжено", - заверил Конашенков.
С начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины русской армии удалось вывести из строя более 3,7 тысячи объектов украинской военной инфраструктуры. Незалежная лишилась в числе прочего сотни самолётов, почти полутысячи миномётов и других орудий полевой артиллерии, 139 беспилотных летательных аппаратов, 122 систем реактивного залпового огня, более чем 1200 танков и прочих боевых бронированных машин, свыше тысячи единиц специальной военной техники.
Подпишитесь на нас
224
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 марта 2022, 06:35
|
10 марта 2022, 14:40
|
07 марта 2022, 19:35
|
11 марта 2022, 09:25
|
11 марта 2022, 11:10
|
10 марта 2022, 12:55
|
08 марта 2022, 14:50