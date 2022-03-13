Минобороны предоставило новый отчёт о ходе спецоперации на Украине: 5 главных пунктов

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков озвучил новый отчёт ведомства о ходе спецоперации на Украине. Представляем пять его главных пунктов.

Вооружённым силам России удалось взять под контроль населённые пункты Владимировка, Благодатное, Павловка, Водяновка и Никольское. По словам Конашенкова, продвижение за последние сутки составило до девяти километров. Группировка войск ЛНР избавила от подразделений националистов город Попасная, расположенный на территории республики. При помощи высокоточного оружия большой дальности нанесён удар по учебным центрам ВСУ во Львовской области. Уничтожено до 180 иностранных наёмников, а также большая партия иностранного вооружения.

"Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наёмников будет продолжено", - заверил Конашенков.

Сбиты Су-24, принадлежавший Вооружённым силам Украины, 11 беспилотных летательных аппаратов. Два из БПЛА являлись "Байрактарами ТБ-2" турецкого производства. Поражены 46 украинских военных объектов, в том числе один зенитно-ракетный комплекс, два склада боеприпасов, три пункта управления, а также 33 зоны скопления боевой техники.

С начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины русской армии удалось вывести из строя более 3,7 тысячи объектов украинской военной инфраструктуры. Незалежная лишилась в числе прочего сотни самолётов, почти полутысячи миномётов и других орудий полевой артиллерии, 139 беспилотных летательных аппаратов, 122 систем реактивного залпового огня, более чем 1200 танков и прочих боевых бронированных машин, свыше тысячи единиц специальной военной техники.