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Минобороны построит 16 военных инфекционных центров

26 марта 2020, 14:00  •  35 • В России

Военная медицина должна быть готова противодействовать коронавирусу. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг и поручил ускорить возведение 16-ти военных инфекционных центров. По словам премьера, на строительство этих центров уже выделено 8,8 миллиардов рублей.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, строительство пройдет в два этапа.

- До 30 апреля планируется ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая - завершить строительство оставшихся восьми центров, - сказал Шойгу.

В общей сложности эти центры будут вмещать 1600 койко-мест. По словам Шойгу, работы ведутся круглосуточно. Задействовано 4 тысячи человек и 750 единиц техники.

Шойгу также рассказал, что уже более 3,2 тысяч военных прошли тест на коронавирус.

- Все результаты отрицательные, заболевших нет, - сообщил он.

При этом в Кремле отрицают, что подключение военной медицины к борьбе с коронавирусом говорит о том, что власти уверены в худшем сценарии развития ситуации.

- Нет, неправильно, - ответил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, к худшему сценарию - эпидемии коронавируса в России - на всякий случай.

- У нас де-факто эпидемии нет, и мы надеемся, что и не будет, что удастся ее избежать, - сказал Песков.

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