Минобороны посоветовало авиации США «лекарство» от депрессий

Эффектный «перехват» был запечатлен камерами американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3. 29 января российский истребитель Су-27 подлетел к «американцу», показав ему ракеты, подвешенные на крыльях. В США этот маневр, по традиции, назвали небезопасным и даже угрожающим. При этом американские военные дипломатично умалчивают, что происходило это вблизи государственной границы России. Об этом заокеанским коллегам напомнили в российском оборонном ведомстве, подчеркнув, что Крым является неотъемлимой частью нашей страны.

- Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры, - говорится в заявлении оборонного ведомства. - Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации.

Также Минобороны поправило Пентагон в терминологии. Перехват обычно длится считанные минуты.

- Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более 2-х часов 20 минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е «Aries II» приблизиться к границе воздушного пространства Российской Федерации в районе Крыма, правильно называются «сопровождением», - пояснили в оборонном ведомстве. - Маневры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е.

Как говорится в заявлении российского Минобороны, с аналогичным поведением истребителей НАТО наша авиация сталкивается над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей. Но это ни коим образом не влияет на действия летчиков ВКС, которые и впредь будут обеспечивать охрану границ воздушного пространства России.

- Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения, - посоветовали в Минобороны России.