Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Йоханнес Хан заявил в Кишинёве: «Правительство должно быть сформировано в июне»
В МИД Украины заявили о "прощении" России Западом: "Мы были готов...
Выборы в Европарламент и разрозненная Европа
"Если процессы в голове Волкера можно назвать мыслями": Кедми рассмеши...
Главная / В России

Минобороны получит новую боевую машину пехоты

04 июня 2019, 16:24  •  44 • В России

Уралвагонзавод готовит для Минобороны новейшую боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне "Армия-2019". В целом, уже в этом году подразделения Минобороны укомплектуют 400 единицами новой и модернизированной бронетанковой техники.

Среди них – танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ. Помимо этого, министр поставил задачу конструкторам Ракетно-космического центра «Прогресс» разработать до декабря 2019 года новый российский военный картографический спутник "Барс-М".

Им переоснастят орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
03 июня 2019, 22:24
«Будем ночевать на площади»: в Хабаровске сироты объявили голодовку, добиваясь выдачи положенных им по закону квартир
03 июня 2019, 22:24
«Впечатляющая динамика»: как проходит перевооружение Сухопутных войск РФ
03 июня 2019, 19:09
«Межконтинентальный бомбардировщик»: какие задачи будет выполнять самолёт Ту-22М3М
04 июня 2019, 00:09
В Госдуме назвали реакцию Запада на "Балканский рубеж" истерикой
04 июня 2019, 13:09
Откуда у Мединского «особняк за 200 млн»
04 июня 2019, 14:39
«Политический тупик»: в Крыму отреагировали на разработку командой Зеленского плана «возвращения» полуострова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2019, 14:09
"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос о компенсации ущерба за "грязную нефть"
31 мая 2019, 06:54
"Будут с автоматами ходить по Верховной раде": Цимбалюк заявил об угрозе мира с ополченцами Донбасса
04 июня 2019, 01:54
"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу бюста Жукова назвали трусливой
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
03 июня 2019, 01:40
Румыны аннексируют Украину
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.