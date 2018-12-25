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Минобороны показало тайное оружие Кремля

25 декабря 2018, 17:39  •  57 • В России

Перед Новым годом многие организации выпускают календари на 2019 год, но у Министерства обороны получился один из самых оригинальных - с налетом брутального армейского юмора.

Январь. В сосновом бору спряталась ракетная установка на колесном ходу. Сверху слоган: «Доставка грузов в любую точку мира!». Ведь, как известно, наши баллистические ракеты готовы поразить врага по всей планете.

Февраль

В февральском небе качает могучим крылом стратегический бомбардировщик Ту-95МС. И подпись: «Русские «медведи» зимой не впадают в спячку». И на душе у нас сразу как-то спокойнее. «Медведи» защитят, если что. А на мартовской страничке представлено «тайное оружие Кремля». И конечно, в первый месяц весны это наши прекрасные женщины-военнослужащие и их «стрельба глазами». Дальше все идет в том же теплом юмористическом ключе.

Март

В соцсетях календарь уже оценили, многие уже ищут возможность приобрести его. Известно же, что наши настоящие силачи — они добрые. И с юмором.

Май

Июль

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

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