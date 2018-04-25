Минобороны показало обломки сбитых «Томагавков»

Полторы недели с момента удара США и их союзников по Сирии мнительные читатели донимали меня вопросом: если сирийские ПВО сбили 70 процентов ракет, то где же обломки? В среду Минобороны России исчерпывающе ответило им всем. На брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского для журналистов устроили целую экспозицию из рваного железа, которое когда-то было «умными» ракетами Трампа.

- Согласно официальным заявлениям представителей США, Великобритании и Франции, целями были три объекта, - напомнил Сергей Рудской. - Первый - это НИИ в Барзе на окраине Дамаска. До 2013 года на нем действительно проводились исследования в области разработки средств защиты от поражающих факторов химоружия, в ходе которых использовались различные химикаты а разрешенных количествах. В 2017 году в лабораториях этого института Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию. Было подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой отравляющих веществ. Второй объект - подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. Химическое оружие здесь никогда не разрабатывалось и не хранилось. Третий объект - наземное хранилище «Хим Шиншар». И здесь отравляющие вещества никогда не содержались.

В Минобороны РФ показали сбитые сирийской ПВО американские «Томагавки».

Сергей Рудской обратил внимание на то, что сразу после ударов на разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак без средств защиты. И никто из них не получил поражения отравляющими веществами. Необходимые пробы в районе ударов брали и российские специалисты радиохимической защит и никаких токсичных следов не обнаружили. Я и сам почти сразу после ударов побывал на руинах НИИ в Барзе и даже не закашлял. А сотрудники этого института рассказали мне, что в разрушенных корупсах они обучали студентов, а не разрабатывали оружие массового поражения.

- Непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции в выборе объектов, - подчеркнул Рудской. - Если бы там действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек.

При этом западная коалиция, по данным Генштаба, существенно гиперболизировала свой «успех». К примеру, по заявлению США НИИ в Барзе был накрыт аж 76-ю ракетами. Российские военные насчитали лишь 13 попаданий. И не доверять этой цифре у меня причин нет. Потому что я сам (а я не специалист) при помощи банального коптера насчитал около 10 воронок. И о 70-ти речь точно не шла. К тому же, в здания всего в 100 метрах от НИИ всего лишь повыбивало стекла. А так не бывает, когда рядом взрывается около 8,5 тонн взрывчатки.

Приврали, по данным российского оборонного ведомства, американцы и в статистике по подземным и наземным хранилищам «Хим Шиншир». Здесь наши военные насчитали два (против семи заявленных) и семь (против 22 завяленных) попаданий. Причем большинство из них пришлось на хозяйственные постройки.

- Зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет, - пояснил Сергей Рудской, демонстрируя слайды и «живые» обломки в зале. - В провинции Хомс, по уточненным данным, сбиты 20 ракет. Обнаруженные обломки крылатых ракет имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями... Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов.

Часть американских ракет вовсе не долетела до целей, рухнув по дороге из-за технических неисправностей.

При этом часть ракет и вовсе не долетела до целей, рухнув по дороге из-за технических неисправностей. Два таких «хворых» боеприпаса были привезены в Москву: «Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских систем вооружения», - заявил Рудской.

Вместе с тем, начальник ГОУ Генштаба заверил, что российские специалисты продолжат обучать сирийские расчеты ПВО, а также помогать в освоении новой техники, поставки которой будут осуществлены в ближайшее время. Возможно, речь идет о комплексах С-300.

Сергей Рудской также подтвердил еще раз, что в зону работы российской ПВО крылатые ракеты не заходили. Но в случае необходимости наши средства способны отразить любую атаку. К примеру, накануне, на удалении 10 километров от аэродрома Хмеймим были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков.

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