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Минобороны перебросило 175 тонн оборудования для расчистки русла Бурейского водохранилища

13 января 2019, 20:09  •  91 • В России

Последствия оползня (сошло 34 миллиона кубов грунта!) в Хабаровском крае, который поначалу сочли итогом падения гигантского метеорита (что порадовало блогеров и возмутило геологов), теперь устраняют силами армии.

Военно-транспортная авиация доставит на место и спецоборудование, и специальные заряды для направленного подрыва скальных пород. А вертолеты армейской авиации перебросили в район природной катастрофы боле ста военнослужащих и все, что надо для полноценного полевого лагеря для работы в экстремальных условиях.

Времени мало, объемов много, морозы стоят сильные. И дело не только в труднодоступности, но и в том, что более четверти объема водохранилища оказалось отсечено. И для того, что по весне не возникло угрозы и для всего местного населения, и для Бурейской ГЭС, и саперам, и иным подразделениям инженерных войск предстоит совершить зимний трудовой подвиг.

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