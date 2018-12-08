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Минобороны ответило на обвинения Госдепа зеркальными обвинениями

08 декабря 2018, 04:39  •  103 • Политика
В Минобороны отреагировали на заявление Госдепа об атаке боевиков в Алеппо. В США утверждают, будто никакой атаки не было.
В Министерстве обороны России заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами химатаки сирийских боевиков на город Алеппо 24 ноября.
Заявление Госдепа о том, что никакой атаки не было, в ведомстве назвали попыткой обелить сирийских террористов.
"Заявление Госдепартамента США - не что иное, как попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из "Белых касок", - говорится в официальном заявлении Минобороны России.
Ранее внешнеполитическое ведомство США выступило с заявлением, что никакой химической атаки боевиков в Алеппо 24 ноября якобы не было, а в городе всего лишь распылили слезоточивый газ. При этом Госдеп утверждает, что за инцидентом стоят Россия и президент Сирии Башар Асад.
В Минобороны не исключили, что обвинения Госдепа направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений авиации США на востоке Сирии, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных жителей.
"Напоминаем Госдепартаменту США, что именно сирийское правительство сразу после трагедии 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии в Алеппо экспертов Миссии по установлению фактов", - говорится в сообщении.
В российском министерстве обороны напомнили о том, что уже более полугода пытаются привлечь внимание мирового сообщества к поставкам западными спецслужбами отравляющих веществ террористам, а также примкнувшим к ним «Белым каскам».скам».

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