Минобороны отчиталось о ситуации в Карабахе: Российские миротворцы уже в Степанакерте

Российские миротворцы вошли в столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сообщается, что в город вошёл миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады. Это произошло сегодня, 12 ноября, в 17:00. Российские военные будут осуществлять контроль за выполнением договорённости о прекращении огня в регионе.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отметил генерал-майор.

Он добавил, что для мониторинга ситуации российские миротворцы развернули 10 наблюдательных пунктов по всей линии соприкосновения. Также были взяты под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов.

Напомним, что размещение российских миротворцев в Карабахе стало результатом трёхстороннего договора между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Армении Николом Пашиняном. Баку и Ереван обязались прекратить боевые действия, а Россия выступила независимым наблюдателем за соблюдением договорённостей.