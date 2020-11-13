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Минобороны отчиталось о ситуации в Карабахе: Российские миротворцы уже в Степанакерте

13 ноября 2020, 01:50  •  52 • Политика
Минобороны России сообщило о входе российских миротворцев в Степанакерт. Теперь там расквартирован миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады.
Российские миротворцы вошли в столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт. Соответствующей информацией поделился официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Сообщается, что в город вошёл миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады. Это произошло сегодня, 12 ноября, в 17:00. Российские военные будут осуществлять контроль за выполнением договорённости о прекращении огня в регионе.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отметил генерал-майор.
Он добавил, что для мониторинга ситуации российские миротворцы развернули 10 наблюдательных пунктов по всей линии соприкосновения. Также были взяты под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов.
Напомним, что размещение российских миротворцев в Карабахе стало результатом трёхстороннего договора между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Армении Николом Пашиняном. Баку и Ереван обязались прекратить боевые действия, а Россия выступила независимым наблюдателем за соблюдением договорённостей.

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