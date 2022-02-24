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Минобороны отчиталось о действиях за день: Все задачи выполнены

24 февраля 2022, 20:50  •  176 • Политика
Министерство обороны России отчиталось о действиях за день. Все поставленные на день задачи выполнены. Список весьма солидный.
Все поставленные на день перед группировками Вооружённых сил России задачи выполнены успешно, сообщили в Минобороны.
Русские военнослужащие обеспечили свой выход к Херсону. Снята блокировка Северо-Крымского канала. В Крым вновь пошла вода этим путём.
С момента старта спецоперации по демилитаризации Украины были сбиты два Су-27 и два Су-24, принадлежащих ВСУ, а также один вертолёт и четыре беспилотника "Байрактар".
"Группировки войск ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную оборону украинских войск и продвинулись на 6-8 километров", - рассказали в Минобороны.
В ведомстве добавили, что этого удалось добиться при огневой поддержке артиллерии и военной авиации России.

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