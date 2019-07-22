Минобороны опубликовало сценарий парада ВМФ России

В преддверии Дня ВМФ посетители портала Минобороны России могут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемой пролета морской авиации, а также программами и схемами построений кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе.

В интерактивном разделе представлена исчерпывающая информация о динамических показах военной техники, которые пройдут на флотах в День ВМФ. А инфографика расскажет о количестве парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения и воздушных судов, принимающих участие в Главном военно-морском параде, и времени проведения репетиций. - Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота "Полтава», который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. С помощью анимированной интерактивной инфографики посетители раздела узнают об основных характеристиках реконструированного корабля с пояснениями значений используемых на флоте морских терминов.

Страница также познакомит интернет-пользователей с уникальными историческими документами, раритетными изданиями и схемами постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки, - сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что раздел дополнен мультимедийными материалами с предыдущего военно-морского парада в Санкт-Петербурге и городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ России, а также репетиций и тренировок праздника с их участием. Все материалы оптимизированы для удобства доступа с мобильных устройств.

СПРАВКА "КП"

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. К военно-морским парадам по всей стране планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих. На морской праздник в Россию с каждым годом приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Вьетнам и Филиппины.