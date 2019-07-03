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Минобороны опубликовало фамилии моряков, ценой собственных жизней спасших коллег и корабль

03 июля 2019, 22:24  •  115 • В России

1 июля в территориальных водах Российской Федерации произошел пожар на борту автономного глубоководного аппарата, предположительно - АС-31. Огонь вспыхнул в аккумуляторном отсеке. Капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев успел вытолкнуть из аварийного отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк. Сам же вместе с еще 13 членами экипажа приступил к борьбе за живучесть корабля.

К сожалению, все 14 человек, находившиеся в этом отсеке, погибли. Но ценой своих жизней они спасли несколько своих сослуживцев и сам корабль. Благодаря их героическим действиям, лодку удалось поднять на поверхность с глубины 280 метров. После чего она была отбуксирована на военно-морскую базу в Североморск. Сергей Шойгу заявил, что все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам. Публикуем полный список героев.

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

3. Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович; награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

4. Капитан 1 ранга ВОСК РЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

5. Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

6. Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

7. Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

8. Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич; награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович; награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

10. Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

11. Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич; награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

12. Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич; награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич; награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Примерная схема подводной лодки АС-31Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВОПРОС ДНЯ

Должна ли страна всегда знать своих героев?

Артур ЧИЛИНГАРОВ, полярник, Герой Советского Союза и России:

- Я знал героев-подводников Дениса Долонского и Николая Филина. Храбрые... Жаль, глубина их не отпустила. Денис Долонский был командиром экипажа, получил звание Героя России около шести-семи лет назад за исследование Арктики и Антарктики. Люди замечательные. Океан теперь вот не отпускает с глубины их. Это большая потеря для России, для Военно-морского флота. Мы виделись на мероприятиях, которые проходили в Москве. На Дне подводника общались. И их начальство я все знаю. Руководство, которое в Министерстве обороны. Мы вместе ходили в океан. Все подводники горюют. Скорбят. Замечательные люди, верные Родине.

Михаил ВИНОГРАДОВ, психиатр-криминалист:

- Погибли люди. Известно - где, когда. И надо называть имена героев - вне зависимости от секретности их миссии. Это и память тем, кто погиб, и поддержка близким тех, кто погиб.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, телеведущий:

- Полагаю, что исключения бывают. Есть вещи, от которых зависит безопасность страны. И эти вещи далеко не всегда допускают разглашение. Не знаю, относится ли эта трагедия к такому случаю, но знаю, что такие случаи возможны. Буду ждать официальных сведений. У нас есть специалисты по государственным тайнам. Я доверяю им в том, что следует хранить в секрете, а что можно разгласить. У меня нет сведений, позволяющих сейчас с этим спорить.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран спецподразделения «Вымпел»:

- Исключения бывают. Об этом сказали и президент, и министр обороны. Есть вещи, которые не должны выходить за рамки госсекретов. Память о них будет жить. Их подвиг увековечат. Напишут песни. Их близкие получат госнаграды. Их семьи обеспечат всем необходимым. С памятью офицеров нашего спецподразделения всегда была проблема. Проходили закрытые указы. Жены этих ребят остаются всегда на контроле. С ними встречаются, их опекают. Страна их не забывает.

Андрей ЛИТВИНОВ, пилот 1-го класса, командир «Аэробуса» А320:

- А почему нет? Ну, пусть там все секретно. Но ведь люди уже погибли - какая секретность дальше может быть? Их уже нет! Но у нас кругом гостайны...

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник запаса ФСБ:

- Бывают случаи, когда не разглашается даже сам факт свершившихся событий: важно, повредит ли это интересам государства. Речь о защите самых важных секретов. Ребят жалко, элита, каждый на вес золота - но они знали, на что шли...

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