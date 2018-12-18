Минобороны опровергло смерть экс-главы ГРУ в Ливане

- Слухи, распространяемые с подачи минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, - конспирологический бред. Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России, - заявили в Минобороны.

В результате общирного инфаркта генерал умер в подмосковном доме отдыха ФСБ «Москвич».

Ранее русская служба BBC сообщала и другое время, и другое место смерти Игоря Сергуна, ссылаясь на показания бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФБР - рамках расследования вмешательства России в выборный процесс США и возможного сговора Дональда Трампа с Кремлем.

Флинна «поймали» на звонке послу России в США Сергею Кисляку в начале января прошлого года. По его словам, он просто хотел выразить соболезнования в связи со смертью Сергуна в Ливане.

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