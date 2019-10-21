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Минобороны опровергло слух о «нештатной ситуации» с ракетой на борту атомной подлодки «Рязань»

21 октября 2019, 14:54  •  34 • В России

Уже второй день многие российские и иностранные СМИ с подачи одной из газет на полном серьезе или же с ядовитым цинизмом на все лады обсуждают ЧП, которое якобы произошло на атомной подлодке «Рязань» во время недавнего учения стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Что же там произошло на самом деле? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в Миноороны РФ и вот какой ответ получила:

Информация, опубликованная одной из газет о якобы «нештатной ситуации» в ходе стратегического командно-штабного учения «Гром», не соответствует действительности.

Целью проведенного учения была проверка системы боевого управления Вооружёнными Силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики.

В рамках добровольной транспарентности и в целях предотвращения инцидентов, во время анонсирующего брифинга, проведенного для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России, было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении.

Окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных Сил РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику.

Поэтому, оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты учений «Гром-2019».

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