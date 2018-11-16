Минобороны обвинило США в беспределе с беженцами в лагере Эр-Рукбан

Ответственность за катастрофическую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в лагере беженцев Эр-Рукбан в Сирии, лежит на США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

По его словам, США незаконно оккупируют этот район, поэтому вся полнота ответственности за беспредел, создавшийся с беженцами в Эр-Рукбане, лежит на Вашингтоне. Кроме того, заявил Тарасов, Белый дом использует гуманитарные проблемы лагеря для легитимизации военного присутствия на юге Сирии.

Администрация лагеря не в состоянии обеспечить безопасность беженцев, подчеркнул представитель Минобороны. По его словам, сейчас в лагере беженцев ужасающая гуманитарная ситуация: люди находятся в лачугах, лишенных воды и электричества, при этом выгребные ямы находятся в самих жилищах, создавая антисанитарные условия.

При этом среди 50 тысяч беженцев в лагере находятся 6 тысяч боевиков, подконтрольных США, добавил Тарасов.