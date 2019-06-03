Минобороны о методах радикалов в Харькове: "Как в 30-х годах прошлого века в Германии"

В Минобороны России отреагировали на вандализм радикалов, разрушивших памятник маршалу Жукову в Харькове. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, произошедшее в украинском городе - наглядный пример результатов так называемого "нового цивилизационного выбора" Незалежной после 2014 года.

"Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству", - подчеркнул он.

Несмотря на то что "кучка националистов" с остервенением пытается стереть память народа, губя памятники, у них это не получится, констатировал Конашенков.

Представитель Минобороны также добавил, что "методы современных украинских последователей нацистов <…> те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии".

"Но оттого и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия", - подчеркнул он.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Харькове радикалы и националисты снесли постамент с бюстом маршала Георгия Жукова. В пресс-службе Харьковской полиции сообщили, что во время сноса памятника неизвестными был распылён слезоточивый газ. В результате этого пострадали трое полицейских, которые получили химический ожог глаз.

В настоящее время следователи уже возбудили два уголовных дела. Одно из них - по статье "Хулиганство", второе - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Согласно закону максимальное наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.