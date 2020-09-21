Минобороны назвало место и время новой провокации с химоружием в Сирии

В Сирии планируются новые инсценировки химатак, с целью обвинения сирийских военных. Об этом на брифинге рассказал замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, провокацию с применением отравляющих веществ готовят боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Они планируют осуществить её в двух сёлах в южной части идлибской зоны деэскалации.

В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населённых пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии, - уточнил Гринкевич в ходе брифинга.

Он добавил, что, помимо террористов, в подготовке инсценировки участвуют активисты псевдоправозащитной организации "Белые каски". Представитель Минобороны России посоветовал боевикам отказаться от их планов.

Напомним, что в марте этого года сирийские террористы уже пытались устроить провокацию с химоружием под Саракибом в провинции Идлиб. Однако из-за неаккуратности и отсутствия опыта работы с химическими веществами боевики сами получили сильное отравление.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.