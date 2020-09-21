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Минобороны назвало место и время новой провокации с химоружием в Сирии

21 сентября 2020, 14:05  •  98 • Политика
Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии. "В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населённых пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб", - сообщил замглавы ЦПВС.
В Сирии планируются новые инсценировки химатак, с целью обвинения сирийских военных. Об этом на брифинге рассказал замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
По его словам, провокацию с применением отравляющих веществ готовят боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Они планируют осуществить её в двух сёлах в южной части идлибской зоны деэскалации.
В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населённых пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии, - уточнил Гринкевич в ходе брифинга.
Он добавил, что, помимо террористов, в подготовке инсценировки участвуют активисты псевдоправозащитной организации "Белые каски". Представитель Минобороны России посоветовал боевикам отказаться от их планов.
Напомним, что в марте этого года сирийские террористы уже пытались устроить провокацию с химоружием под Саракибом в провинции Идлиб. Однако из-за неаккуратности и отсутствия опыта работы с химическими веществами боевики сами получили сильное отравление.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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