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Минобороны назвало авторов фейка о заболеваниях на учениях "Запад-2021"

10 сентября 2021, 16:10  •  138 • Политика
Минобороны России опровергло информацию о заболевании "новым грозным штаммом" военных на учениях "Запад-2021". В ведомстве уточнили, где находятся авторы этого фейка.
Минобороны России опровергло информацию о распространении "нового грозного штамма" COVID среди русских военных на учениях "Запад-2021".
В ведомстве подчеркнули, что авторы фейков, дискредитирующих учения, находятся на территории Украины.
Ранее в ряде Telegram-каналов появился скриншот якобы документа министерства обороны Белоруссии, в котором сообщалось, что русские военные, приехавшие в республику на учения "Запад-2021", привезли "новый грозный штамм" коронавируса. Минобороны Белоруссии также официально опровергло эту информацию.

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