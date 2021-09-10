Минобороны назвало авторов фейка о заболеваниях на учениях "Запад-2021"

Минобороны России опровергло информацию о заболевании "новым грозным штаммом" военных на учениях "Запад-2021". В ведомстве уточнили, где находятся авторы этого фейка.

Минобороны России опровергло информацию о распространении "нового грозного штамма" COVID среди русских военных на учениях "Запад-2021".

В ведомстве подчеркнули, что авторы фейков, дискредитирующих учения, находятся на территории Украины.

Ранее в ряде Telegram-каналов появился скриншот якобы документа министерства обороны Белоруссии, в котором сообщалось, что русские военные, приехавшие в республику на учения "Запад-2021", привезли "новый грозный штамм" коронавируса. Минобороны Белоруссии также официально опровергло эту информацию.