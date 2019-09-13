Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Проклятие Асада постигло Джона Болтона (Руслан Осташко)
Как разведка США поставила звёздно-полосатый флаг на русском секретном полигоне
Увидели «дестабилизацию»: как встреча президента Чехии с закарпатскими русинами ...
Путин оценил вероятность прихода слюнтяя к власти в России
Главная / В России

Минобороны: наши ракеты появятся в Европе после появления там американских

13 сентября 2019, 00:39  •  7 • В России

- Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства, - заявили в Минобороны России в ответ на интервью генсекретаря НАТО Столтенберга, которое он дал информационному каналу "Евро Ньюс".

В частности американец заявил следующее: "Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе". Чем озадачил буквально всех.

- Ответственность за "развал" Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности, - пояснили журналистам в нашем военном ведомстве.

Напомним, факт испытания США 18 августа 2019 г. ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности.

Отметим и тот факт, что бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Однако еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности. На момент выхода США из договора РСМД – 2 августа 2019 г. – запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску.

- Кстати, чтобы там не говорили в НАТО, а Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности, - обратили внимание в Минобороны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 14:54
Новым премьер-министром Ингушетии стал банкир
12 сентября 2019, 00:09
Дело вернули прокуратуре: суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
12 сентября 2019, 03:24
«Технологии привлекают избирателей»: эксперт рабочей группы эксперимента по электронному голосованию о выборах в Москве
11 сентября 2019, 20:54
Родительский контроль: в России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД с детьми в машине
12 сентября 2019, 22:54
Домашнее обучение из-за причёски: СК проверит школу в Красноярском крае на превышение полномочий
12 сентября 2019, 16:24
«Позволит полноценно жить в обществе»: какой будет реформа системы психиатрической помощи
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 23:09
"Ну шо хлопци, допомог вам Майдан?" (БОРНАЯ СОЛЯНКА)
12 сентября 2019, 23:09
Мединский провалил стройку, но всё равно пиарится на Херсонесе (Руслан Осташко)
12 сентября 2019, 23:09
Чиновники теперь законно будут покупать себе золотые унитазы и шёлковые ковры. Медвед...
12 сентября 2019, 23:09
Мигранты выгодны олигархам, именно они выбирают Бундестаг (Голос Германии)
12 сентября 2019, 23:09
Убивать, пытать, писать донос: Чему учил студентов новый глава Минэкономразвития Укра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
07 сентября 2019, 09:54
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из РФ
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых войск России
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.