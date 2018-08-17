Минобороны насчитало за неделю 22 попытки НАТО провести разведку у границ России

Только за прошлую неделю у границ России засекли 22 воздушных разведчика. Российским лётчикам пришлось девять раз подниматься на перехват и воздушное сопровождение целей, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что ни одного нарушения границ воздушного пространства России допущено не было. За неделю российские военные лётчики выполнили 317 летных смен на 79 аэродромах.

Напомним, что последний год разведывательная активность самолётов и беспилотников НАТО резко возросла. Воздушных шпионов стали часто замечать у границ Крыма, Калининградской области, а также на границе России с прибалтийскими республиками.