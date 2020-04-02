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Минобороны: «Нас не заставят свернуть от цели»
02 апреля 2020, 19:00 • 99 • В России
Странной и нелогичной позицией по отношению к российской гуманитарной операции в Италии, напомним, на прошлой неделе отметилась газета La Stampa. Ссылаясь на «высокопоставленные источники», журналисты сообщили, что 80 процентов привезенной из России техники бесполезны. А личный состав – сплошь агенты не то ГРУ, не то СВР, не то специалисты по биологическим войнам.
- На фоне этих натужных спекуляций прибывшие в Италию для борьбы с коронавирусом российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами круглыми днями уничтожают Covid-19 в 65 домах престарелых в Бергамо, - заявил Игорь Конашенков. - А российские военные медики ежедневно рука об руку с итальянскими военнослужащими вместо создания «агентурных сетей» разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо. И всё это осуществляется с помощью якобы бесполезного, по мнению источников издания, российского оборудования и техники…
По словам представителя Минобороны, цели российской миссии вполне прозрачны - это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии Covid-19.
- В реализации этой благородной миссии никакие нападки не заставят нас свернуть от цели, - заверил Игорь Конашенков. - Что же касается отношения к реальным заказчикам русофобской медиакампании в «La Stampa», которые нам известны – рекомендуем усвоить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадет в нее сам). А чтобы было понятнее: «Bad penny always comes back».
По-русские это, пожалуй, звучало бы как «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».
Самолеты ВКС России доставили в Италию врачей и оборудование.
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