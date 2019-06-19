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Минобороны: мы не собирались менять порядок присвоения звания "старший лейтенант"

19 июня 2019, 17:09  •  59 • В России

В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в отдельных СМИ, о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания "старший лейтенант"

"Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется", - заявили в Минобороны.

Собственно разговор вот о чем: кадровый офицер, отслуживший в военном училище 5 лет, выпускается в звании лейтенант, и если дальше служит хорошо, получает "старшего лейтенанта" через 2 года, а выпускник гражданского института после прохождения военной кафедры также получает погоны "лейтенанта", но после заключения контракта с Минобороны может рассчитывать на очередное воинское звание только через 3 года.

Желание приравнять "пиджаков" к кадровым офицерам уже однажды звучали, но так и не нашли поддержки в Минобороны.

Сегодня ряд СМИ опубликовали новость, в которой заявлялось об изменении порядка присвоения звания "старший лейтенант".

Но она не нашла подтверждения в Минобороны России и была опровергнута.

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