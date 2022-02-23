Минобороны Литвы требует увеличить расходы на оборону

Вильнюс увидел в военных учениях в Белоруссии угрозу национальной безопасности

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас бьёт тревогу: необходимо срочно скорректировать государственный бюджет в связи с тем, что расходы на оборону должны быть увеличены и тоже срочно – не хватает средств на закупку дополнительного вооружения.

«Для завершения процессов приобретения вооружения выделенных ресурсов будет недостаточно, поэтому в нынешней обострившейся ситуации в сфере безопасности мы предлагаем предусмотреть дополнительные расходы»,

– цитирует министра обороны Литвы прибалтийское информационное агентство BNS.

В текущем году военный бюджет Литвы составляет 1,2 млрд евро (2,05% ВВП страны), однако после того, как вечером в воскресенье Арвидас Анушаускас узнал о том, что в соседней Белоруссии решено продолжить военные учения, он принял решение – необходимо купить ещё больше вооружения.

Совместные военные учения России и Белоруссии было решено продолжить в связи с резким обострением ситуации в Донбассе, а также на фоне накачивания Украины самым современным западным вооружением.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить»,

– сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Белорусский министр особо подчеркнул тот факт, что Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией «красные линии», а западного обывателя старательно убеждают в том, что война с «восточными соседями» неизбежна, при этом обвиняя в «агрессии» Россию и Белоруссию.

«Из всего вышесказанного логично следует один вывод: в Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне»,

– делает вывод министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В Вильнюсе же это заявление расценили как несомненную «угрозу» национальной безопасности всем странам Балтии, и особенно Литве. И если месяц назад западные СМИ распространяли фото, сделанные со спутника, которые якобы подтверждали скопление российских войск на российской территории, то теперь такие же фотографии доказывают, что на территории Белоруссии концентрируются тысячи российских военных. Некоторые западные СМИ уверяют – 30 тысяч, другие – все сто, пугая Литву тем, что всего в 35 километрах от литовской границы на военном аэродроме Белоруссии замечены российские военные вертолёты, часть из которых – ударные Ми-24.

По мнению прибалтийского портала Delfi, «всё это следует расценивать, как угрожающий сигнал Североатлантическому союзу не вмешиваться в то, что может начаться на Украине в ближайшие дни».

На этом фоне министр обороны Литвы и решил дополнительно прикупить вооружения, если правительство согласится пересмотреть государственный бюджет.