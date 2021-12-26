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Минобороны Латвии: Никакой угрозы со стороны России нет

26 декабря 2021, 10:25  •  148 • В мире
Латышские солдаты не поедут защищать Украину
В начале уходящей недели в Каунасе прошла встреча министров обороны Эстонии (Калле Лаанет), Латвии (Артис Пабрикс) и Литвы (Арвидас Анушаускас). Целью встречи была так называемая «сверка часов» на случай «нападения» России на Украину и далее – на страны Балтии. Министры выступили с предупреждениями и угрозами России, объявив, что приняли решение установить на территории Прибалтики системы залпового огня.
«Мы непоколебимо поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма. Следует положить предел постоянным попыткам режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и в остальном мире путём подчинения суверенных государств»,
– призывал глава Минобороны Эстонии.
А литовский министр за два дня до встречи в Каунасе уже пообещал поддержать Украину поставками вооружения, не уточнив – какого и когда.
Не остался в стороне и министр обороны Латвии, заявив о том, что Киев получит и оружие, и другую помощь.
Однако вернувшись домой, латышский министр внезапно заявил, что никакой угрозы со стороны России для стран Балтии он не видит, а что касается военной помощи Киеву, то латышские военные однозначно не будут отправлены на Украину, что бы там не случилось.
«Сейчас для республики и в целом для стран Балтии прямой военной угрозы нет, несмотря на накал страстей вокруг украинской границы. Даже если и состоится некое нападение России на Украину, информацию о котором публикуют западные СМИ, то это напрямую никак не отразится на безопасности стран Балтии. Тем не менее, рисковать Латвия не собирается, а Министерство обороны на всякий случай готовится к худшему сценарию развития событий»,
– заявил Артис Пабрикс, подчеркнув, что он уже дал приказ вооружённым силам повысить готовность к «потенциальным угрозам безопасности». Однако в Министерстве обороны не рассматривают возможность отправки военнослужащих Латвии на Украину, наоборот, в Риге настаивают, чтобы НАТО прислало в страну дополнительный контингент своих военных – «на всякий случай».
Западные страны, включая США, Канаду, Британию и Германию, уже отметились заявлениями о готовности помогать Украине только поставками вооружения, рисковать своими солдатами пока не готов никто, даже «верные друзья» Украины из стран Балтии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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