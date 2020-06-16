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Минобороны КНР обвинило Индию в нарушении границы: Стычка уже привела к жертвам

16 июня 2020, 20:00  •  185 • Политика
Минобороны КНР обвинило военнослужащих Индии в нарушении границы и попытке "провокационной атаки". При этом известно, что стычка между военными двух стран уже привела к жертвам.
Обвинение в адрес Индии озвучил в заявлении официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старший полковник Чжан Шуйли.
По его словам, индийские военнослужащие нелегально пересекли границу и планировали осуществить провокационную атаку.
"Это привело к ожесточённой рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами", - уточнил он.
Ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил, что в случае боя между Индией и Китаем "исход их битвы решит даже не то, на чьей стороне было более высокотехнологичное оружие (оно есть как у Индии, так и у Китая), а мастерство владения им и общий уровень подготовки войск".
"Учитывая тот факт, что мы в своё время продавали оружие как Индии, так и Китаю, будет довольно забавно посмотреть, как российская техника молотит друг друга", - добавил при этом военный эксперт "КП".

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