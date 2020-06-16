Минобороны КНР обвинило Индию в нарушении границы: Стычка уже привела к жертвам

Обвинение в адрес Индии озвучил в заявлении официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старший полковник Чжан Шуйли.

По его словам, индийские военнослужащие нелегально пересекли границу и планировали осуществить провокационную атаку.

"Это привело к ожесточённой рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами", - уточнил он.

Ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил, что в случае боя между Индией и Китаем "исход их битвы решит даже не то, на чьей стороне было более высокотехнологичное оружие (оно есть как у Индии, так и у Китая), а мастерство владения им и общий уровень подготовки войск".

"Учитывая тот факт, что мы в своё время продавали оружие как Индии, так и Китаю, будет довольно забавно посмотреть, как российская техника молотит друг друга", - добавил при этом военный эксперт "КП".