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Минобороны Китая призвало США отказаться от холодной войны в пользу мира и стабильности

21 января 2018, 11:24  •  110 • Политика
В заявлении военного ведомства сказано, что Китай выступает против навязывания другим странам своей воли.
Министерство обороны Китая прокомментировало новую стратегию нацбезопасности США, призвав Белый дом отказаться от "мышления холодной войны". Вместо этого ведомство предложило Вашингтону двигаться по пути сотрудничества и военного взаимодействия.
Как говорится в опубликованном на странице военного ведомства в WeChat заявлении, Пекин надеется на то, что США откажутся от мышления холодной войны и объективно посмотрят на развитие армии Китая, чтобы стимулировать сотрудничество вооруженных сил двух стран вместе с китайской стороной.
Кроме того, необходимо превратить связи армий двух стран в "стабилизирующий фактор китайско-американских отношений", а также защищать стабильность и процветание, региональный и глобальный мир совместными усилиями.
"Китай будет строго придерживаться независимой мирной внешней политики, честности и справедливости в международных отношениях, выступать против навязывания другим странам своей воли и вмешательства во внутренние дела других государств", - говорится в заявлении.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой в числе главных угроз Вашингтон назвал "амбиции Китая и России". Также к угрозам США были причислены действия Ирана и КНДР.

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