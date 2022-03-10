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Минобороны: Китай не станет терпеть независимость Тайваня

10 марта 2022, 12:20  •  85 • Политика
Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны.
Китай продолжает придерживаться курса на мирное воссоединение с Тайванем, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. Это означает, что Китай не станет терпеть так называемой независимости Тайваня, пишут РИА ФАН.
"Одна страна - две системы" - курс, которого и дальше намерен придерживаться Китай, подчеркнул представитель Минобороны:
Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил.
В мире, продолжил У Цянь, существует лишь один Китай. И Тайвань - часть огромной страны. Более того, в Минобороны КНР уверены, что оба берега Тайваньского пролива объединены одной судьбой, они - "кровные братья".
Также представитель министерства добавил, что вопрос Тайваня - исключительно внутренний, и вмешательство иностранных сил при его решении недопустимо.

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