Минобороны: Китай не станет терпеть независимость Тайваня

Китай никогда не потерпит независимости Тайваня, заявили в Минобороны.

Китай продолжает придерживаться курса на мирное воссоединение с Тайванем, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь. Это означает, что Китай не станет терпеть так называемой независимости Тайваня, пишут РИА ФАН.

"Одна страна - две системы" - курс, которого и дальше намерен придерживаться Китай, подчеркнул представитель Минобороны:

Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил.

В мире, продолжил У Цянь, существует лишь один Китай. И Тайвань - часть огромной страны. Более того, в Минобороны КНР уверены, что оба берега Тайваньского пролива объединены одной судьбой, они - "кровные братья".

Также представитель министерства добавил, что вопрос Тайваня - исключительно внутренний, и вмешательство иностранных сил при его решении недопустимо.