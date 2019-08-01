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Минобороны испытало "военный интернет"

01 августа 2019, 15:24  •  99 • В России

Российское оборонное ведомство провело уникальные учения, на которых протестировало работу «военного интернета». Сразу возникает резонный вопрос - что же это такое? С чем его едят?

Это локальная беспроводная сеть, которая полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с «внешним» интернетом. Что чрезвычайно важно в условиях усиливающихся кибератак. Чтобы вероятные противники не могли вмешаться в системы нашего боевого управления.

Во время учений обмен информацией (со скоростью 300 мегабит в секунду!) велся между полевыми пунктами управления, находящимися на расстоянии более 2000 километров. Причем, все данные, как и положено, передавались в зашифрованном виде. Всю «интернет-технику» военным удалось развернуть за час.

Кроме того, ресурсы «военного интернета» могут использоваться в зонах чрезвычайных ситуаций, где возникают проблемы с мобильной связью, да и интернетом «общего пользования».

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