Минобороны готовится к массированной атаке кибервойск США

- Мы располагаем информацией о готовящихся в СМИ кампаниях против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней,от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

То есть речь идет о спланированной информационной атаке по фронту всей нашей страны. Но насколько спланированной?

ЦЕНТРЫ ПО ОБОЛВАНИВАНИЮ

- Представьте, что организация Bellingcat, известная проведением так называемых журналистских расследований по катастрофе малазийского "Боинга" была создана за два дня до трагедии для обвинений против России, - привел факты Конашенков.

Действительно, несмотря на отсутствие у этой организации опыта и репутации, ее неподтвержденные и ангажированные данные были широко растиражированы крупнейшими западными СМИ, после чего использованы для обвинений в адрес России. Похожие организации в последствии тиражировали обвинения в адрес Сирии и России в использовании химического оружия.

По словам представителей Минобороны РФ, западными СМИ готовится кампания против представителей руководящего состава Вооруженных сил России.Фото: EAST NEWS

Несмотря на то, что таких центров по оболваниванию населения в последнее время расплодилось по всему миру довольно много, все они имеют четкие задачи и структуру подчинения.

- Под эгидой блока НАТО, Евросоюза, других военных и политических организаций создаются информационные центры, одной из целей которых является дискредитация Вооруженных сил России и военно-политического руководства. В Риге еще в 2015 году создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. В нем работают специалисты из Великобритании, Италии, Германии, Польши, прибалтийских государств, а при необходимости могут привлекаться эксперты из других стран НАТО. На Центр операций в киберпространстве, созданный в 2018 году в городе Монс в Бельгии, возложена координация операций с задействованием киберпотенциала стран-членов НАТО, - перечислил Конашенков.

По данным генерала, за последние семь лет Минобороны отразило более 25 тысяч кибератак на свои информационные ресурсы, а за шесть лет число таких попыток выросло на 57%. И похоже, их число будет расти и дальше.

ПОКУПАЮТ БЛОГЕРОВ

- Агентство США по глобальным медиа с бюджетом не менее 800 миллионов долларов в год должна доносить так называемую "правдивую информацию" людям во всем мире, якобы "в поддержку демократии и свободы". На самом же деле, одна из основных задач агентства – дискредитация российской политики в Грузии, Молдавии и на Украине. На финансирование подконтрольных агентству ресурсов "Голос Америки" и "Радио Европы" (оно же "Радио Свободная Европа") только в странах СНГ ежегодно тратятся десятки миллионов долларов. В России на эти же цели направляется более 14 миллионов долларов в год, в Грузию, Молдавию и на Украину – более 20 миллионов долларов, - разложил российский генерал бухгалтерию виртуальных диверсантов.

За последние семь лет Минобороны отразило более 25 тысяч кибератак на свои информационные ресурсы.Фото: EAST NEWS

По словам выступающего зачастую молодых и талантливых журналистов и блогеров просто покупают: "Общественным активистам предоставляется возможность обучения в зарубежных учебных заведениях, прохождения курсов и стажировок, вплоть до предоставления вида на жительство в зарубежных государствах. Читатели подчас даже не догадываются, что авторы этих публикаций постоянно живут и работают за границей".

ОТВЕТИМ ОТКРЫТОСТЬЮ

Готовность противостоять информационным атакам, которые "воздействуют на сознание и психологию человека, так и техногенную сферу" подтвердил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

- Джон Болтон, помощник президента США, обвинил предыдущую администрацию во главе с Бараком Обамой в пассивности и бездействии в киберпространстве, но администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Болтона, переломила ситуацию и, прежде всего, начала активно вести наступательные операции в киберпространстве, - заявил первый замминистра.

По словам замминистра "кибервойска США получили право на атаку без санкции президента и на соцсети, и на энергетические системы".

Отвечать на такие угрозы Минобороны собирается с помощью политики "беспрецедентной информационной открытости".

- Только за последний год в мероприятиях военного ведомства приняли участие более 24 тысяч российских и зарубежных журналистов из 117 стран (тысяче организовали работу в Сирии). Минобороны расширило свое присутствие в социальных медиа, где на сегодняшний день его аккаунтов 1,3 млн подписчиков, из них более половины - зарубежные из 150 стран мира, - привел цифры Игорь Конашенков.

Впрочем, всех наших журналистов и блогеров не купят. По словам генерала "доля граждан, уверенных в способности армии защитить страну, уже несколько лет держится на рекордном уровне выше 90%", а деятельность армии одобряют 87% граждан". На них и вся надежда.