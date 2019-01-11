Минобороны ФРГ извинилось перед министром за вынужденный полёт африканским самолётом

Правительственный самолёт министра ФРГ сломался в ходе турне по Африке, поэтому Герду Мюллеру пришлось возвращаться из Замбии в Германию самолётом местных авиалиний. В связи с этим Минобороны Германии, ответственное за техподдержку самолёта, принесло ему извинения.

Немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после того, как завершилось его турне по странам Африки, был вынужден вернуться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний. Причиной этому стала очередная поломка авиалайнера, предназначенного для правительства. Об этом в пятницу рассказал в Twitter пресс-секретарь ведомства Олаф Дойчбайн.

По его словам, технический дефект в ходе турне по Африке стал уже не первым. Глава пресс-службы процитировал слова благодарности министра пилотам и механикам, приложившим "много усилий".

В ответ представитель Минобороны, которое обслуживает лайнеры кабмина, принёс извинения министру на брифинге в Берлине.