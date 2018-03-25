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Минобороны: формулу отравляющего вещества "Новичок" опубликовали в США еще в 1998 году

25 марта 2018, 18:54  •  71 • Политика

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские военные обнаружили отравляющее вещество, схожее по своим характеристикам с нервно-паралитическим газом "Новичок", еще в 1998 году в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США. Об этом заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"Еще в 1998-м мы, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается Национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, и эта библиотека содержит спектральные данные о порядка 300 тыс. соединений и постоянно пополняется, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок" A234. Он всплыл", - заявил Рыбальченко.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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