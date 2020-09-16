Минобороны Эстонии против сокращения расходов на оборону

«Образование и наука не являются приоритетом эстонского правительства»

Страны Балтии с каждым годом готовы тратить всё больше и больше денег на оборону и военные расходы, в ущерб науке и образованию. В Эстонии неделю продолжались «оборонные страсти» вокруг государственного бюджета.

Глава Минобороны Юри Луйк требовал оставить расходы на оборону на следующий год на уровне года текущего, а министр финансов Мартин Хельме с этим не соглашался.

По мнению министра обороны, оборонный бюджет не может планировать министр финансов, потому что он не является специалистом в области обороны и не знает, сколько денег на самом деле необходимо стране, чтобы её граждане «спали спокойно».

А глава Минфина Мартин Хельме (и лидер ультраправой радикальной партии Эстонии EKRE) предложил сократить военный бюджет республики на 50 млн евро. По его мнению, такое сокращение выглядит вполне логично на фоне мирового экономического кризиса и падения всеобщего уровня жизни.

Однако министр финансов столкнулся с жёсткой критикой эстонских политиков, которые настаивают на сохранении оборонного бюджета в прежних объёмах. Ведь и так в связи с экономическим кризисом и сокращением внутреннего валового продукта уменьшится и сам государственный бюджет и отчисления на оборону.

Председатель парламентской комиссии по государственной обороне Андерс Метсоя уверен: если начнутся сокращения оборонного бюджета, это может стать постоянной практикой в будущем, что грозит подорвать обороноспособность страны.

После нескольких дней дебатов и обвинений министра финансов в «непонимании ситуации», последний сдался и согласился сохранить расходы на оборону на уровне текущего года.

«Я рад, что Мартин Хельме отступил от своей первоначальной позиции и согласился с нашей позицией, что оборонные расходы сокращать не следует. В то же время министру финансов следует учитывать, что планирование государственной обороны Эстонии осуществляется совместно с руководством Силами обороны и другими учреждениями, ответственными за гособорону. Это нельзя делать в порядке импровизации и уж точно не из кабинета министра финансов»,

– заявил глава Минобороны.

По его словам, лидеру партии EKRE «не делает чести его неодобрительное отношение к Силам обороны Эстонии и Кайтселийту».

Дошло до того, что министр финансов даже согласился взять кредит и «заполнить пробелы в гособороне». Однако он всё равно подчеркнул, что не понимает, почему «правительство и Министерство финансов даёт Министерству обороны всё больше денег, а имеющиеся задачи ведомство всё равно не решает, каждый раз уверяя, что денег мало и не хватает».

Впрочем, давно уже не секрет, что эти деньги идут на создание комфортных условий проживания для американских военных, дислоцированных на территории Эстонии.

Если на оборону из госбюджета выделяется 2% ВВП, то на науку министр образования и науки Майлис Репс не может выпросить и 1%.

«Правительство уже два года отказывается выполнять соглашение по финансированию науки, хотя все представленные в парламенте партии перед выборами подписали его и заверили, что постыдное недофинансирование науки останется в прошлом. Мне больно это признавать, но образование и наука не являются приоритетом сегодняшнего правительства»,

– отметил экс-министр образования и науки Евгений Осиновский.