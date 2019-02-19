Минобороны дало ответ на лживые вбросы Госдепа о подмене ракеты 9М729

"Появление спустя месяц (!) "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января с.г. для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не "9м729", показало на ком "шапка горит", - так официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировали появившуюся в американских СМИ информацию о том, что якобы в ходе брифинга МИД России и Минобороны России 23 января с.г. по вопросам соблюдения Россией ДРСМД для иностранных военных атташе была продемонстрирована "другая ракета, а не "9м729".

Он напомнил, что представители США, со ссылкой на данные спецслужб, официально приписали российской ракете "9м729" сверхъестественную дальность, якобы нарушающую договор РСМД. В ответ на этот вброс Минобороны России в рамках добровольной транспарентности пошло на беспрецедентный шаг, пригласив 23 января на специальный брифинг всехиностранных военных атташе в Москве, а также ведущие зарубежные и российские СМИ. На брифинге российские военные показали модернизированную пусковую установку ОТРК "Искандер" и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой "9м728", а также ее модификации с увеличенной боевой частью - "9м729", доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы. В ходе предшествовавших брифингу консультаций в двустороннем формате, представителям США предлагалось в закрытом формате получить подробную информацию об интересующей их ракете "9м729", чтобы снять имеющиеся озабоченности и сохранить Договор РСМД. Однако российское предложение осталось без ответа.

"На брифинг Минобороны России 23 января представители военного атташата при посольстве США и, по странному совпадению, всех стран НАТО, в последний момент не приехали. И теперь, когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты "Tomahawk", до развернутого еще 2 года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы. Все, что им теперь остается, – пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба", - подчеркнул Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что всем уже очевидно, что" все обвинения России в создании ракеты "9м729", якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США. А появившиеся, спустя месяц, "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты, являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь.