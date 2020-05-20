Минобороны Чехии отказалось отдать России памятник Коневу

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В ведомстве отметили, что не имеют на это права

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар отправил письмо российскому коллеге Сергею Шойгу. В нем чиновник рассказал, что его ведомство не может отправить России снесенный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Метнар объяснил, что монумент – это не собственность ведомства, к тому же он находится не на территории министерства. По словам чиновника, определить это сооружение, как военное захоронение, также невозможно. При том министерство также не может вступать в права собственности городской части района Прага-6, где произошел инцидент. Поэтому, как передает издание ČTK со ссылкой на письмо Метнара, Минобороны Чехии не вправе решать вопрос о выдаче России памятника Коневу.

По его мнению, разобраться в ситуации могли бы переговоры дипведомств государств.

Памятник снесли в начале апреля, напоминает RT. Затем СК РФ возбудил уголовное дело – за осквернение символов воинской славы России.